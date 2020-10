La Banque des territoires décline son plan pour les commerces de centre-ville

Développement économique

Publié le 07/10/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : France

La Banque des territoires a présenté le 6 octobre six actions en faveur des commerces de petites et moyennes villes. Les foncières de revitalisation seront le bras armé de son implication dans les territoires fragilisés.

« Les 80 000 commerces de centre-ville sont très impactés par la crise, on estime une perte moyenne de 30 % de leur chiffre d’affaires et on s’attend à 15 à 30 % de faillites ». En présentant, le 6 octobre, le plan commerce de la Banque des territoires, Olivier Sichel, son directeur, a rappelé que 70 % des commerces de villes moyennes sont des commerces indépendants . Avec une enveloppe d’un milliard d’euros dont 800 millions affectés aux foncières commerciales (300 M € d’investissement et 500 M € de prêts), la Banque des Territoires entend apporter « des ressources, des outils et des méthodes » aux élus locaux et aux commerçants.

Les crédits immédiatement disponibles et fléchés sur le plan Action Coeur de ville et Petites villes de demain vont d’abord porter sur l’ingénierie. Les missions de courte durée, baptisées Shop’in, seront animées par la filiale de la Caisse des dépôts, la Scet. Elles seront prises en charge à 100 %. La ville de Châteauroux a bénéficié de Shop’in et son Maire, Gil Avérous, s’est déclaré très satisfait : « cette mission visait à identifier les impacts prévisibles de la crise sur les commerces du centre-ville et à identifier les leviers pour mettre en place un plan d’action ». Une des conclusions de l’étude est la nécessité de renforcer la digitalisation des commerces.

Subventions à court terme

Un axe essentiel pour la Banque des territoires qui va cofinancer (subvention forfaitaire de 20 000 euros) les solutions numériques. Le Maire de Béthune, Olivier Gacquerre a présenté l’application digitale mise en place auprès des commerçants du centre-ville et proposant aux clients des ventes en ligne, la livraison, la messagerie instantanée, les bons plans…. Objectif, 350 territoires soutenus sur les six prochains mois. Troisième et dernière action à court terme, le cofinancement des managers de centre-ville. Les postes seront subventionnés pendant deux ans (20 000 € par an). En apportant des financements à court terme avec des subventions, la Banque de Territoires élargit ses modes d’interventions jusqu’ici ciblés sur le conseil et l’investissement à long terme.

Cent foncières en devenir

L’institution publique va accompagner la BPI avec un appel à projets réservé aux petites et moyennes villes (10 M €) . «L’aide aux porteurs de projets sera centrée sur les commerces, pour l’étude, la recherche de locaux ou la redéfinition d’un business plan » illustre le directeur de la Banque des Territoires . Celle-ci prévoit une enveloppe de 100 M € en conseil et en investissements pour « les nouveaux formats commerciaux », comme le développement des circuits courts, la vente directe ou de nouvelles solutions de logistique numérique. Enfin, dernière annonce, les foncières commerciales déjà présentées dans le plan de relance et dans le projet de loi de finances. « Ce sont des sociétés privées d’intérêt général qui vont acheter des commerces, des logements pour les louer et ensuite lorsque c’est possible, les revendre » explique Olivier Sichel. Exemple avec la foncière Métropolys Oryon (la Roche sur-Yon) qui a déjà à son actif l’achat d’un logement et d’un commerce, et qui envisage l’acquisition d’un ancien commerce et une participation à une société foncière pour un bâti historique.

« Notre vocation est le portage d’opérations qui ne rencontrent pas obligatoirement une solution viable » a précisé Françoise Raynaud, présidente de la Sas. Propos confirmés par Olivier Sichel : « les rénovations lourdes et les faibles loyers laissent présager la difficulté pour certaines à trouver des équilibres d’opération ».