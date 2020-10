Zoom sur l’Agence nationale de cohésion des territoires, guichet unique pour les collectivités

Territoires

Publié le 08/10/2020 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Alors que l'Agence nationale de cohésion des territoires fait ses premiers pas, la Gazette revient sur l'instruction du 15 mai qui en précise les modalités d'intervention. Décryptage.

Etablissement public de l’Etat en place depuis le 1er janvier, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) regroupe une partie du Commissariat général à l’égalité des territoires, le service à compétence nationale Agence du numérique et l’Etablissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (Epareca).

Ses ressources et moyens sont fixés à l’article L.1233-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Des conventions pluriannuelles organisent la participation de cinq partenaires privilégiés au financement d’actions dans les territoires où l’agence intervient (CGCT, art. L.1233-3).

Mission

L’ANCT lutte contre la complexité administrative en accompagnant et en simplifiant ...