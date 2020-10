Le décès de Marie-Noëlle Anduru bouleverse la territoriale

ADGCF

Publié le 07/10/2020

Le monde de la territoriale vient de perdre une de ses figures. Marie-Noëlle Anduru, Secrétaire nationale déléguée aux partenariats et aux relations extérieures au sein de l'association des directeurs généraux de communautés de France a disparu dans "un accident de santé aussi brutal qu’injuste".

Mardi 6 octobre, l’association des directeurs généraux des communautés de France (ADGCF) faisait part de son « immense peine » à l’annonce du décès de Marie-Noëlle Anduru, sa secrétaire nationale déléguée aux partenariats et aux relations extérieures « mais avant tout [son] amie ». Au-delà de son engagement associatif, Marie-Noëlle Anduru était avant tout directrice générale des services de la communauté de communes du Val de Vienne (1). Une disparition soudaine liée à « un accident de santé aussi brutal qu’injuste », explique la collectivité sur son site.

« Marie-Noëlle était investie depuis de longues années dans notre association. Au sein de sa Région, la Nouvelle-Aquitaine, elle avait inlassablement œuvré au développement de notre réseau et des collaborations avec le SNDGCT et le CNFPT « , retrace l’ADGCF.

Le SNDGCT, par la voix de son président Stéphane Pintre, s’est associé sur les réseaux sociaux à l’ADGCF : « La FPT et les collectivités territoriales perdent une de leurs figures. Nous ne l’oublierons pas ».

Entre autres réactions, celle de David Ben Sadoun, ex DGS de la ville de Gaillard, aujourd’hui formateur au CNFPT : « Avec douceur et attention aux autres, elle ne cédait jamais sur les valeurs qu’elle défendait. »

L’Ugap et La SMACL Assurances saluent aussi une « mandataire très appréciée » au sein de leurs assemblées.

Personne profondément estimée au sein de notre assemblée, c’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de notre mandataire Marie-Noëlle ANDURU.

Au nom de notre mutuelle, j’adresse une pensée particulière à ses proches et à ses collaborateurs notamment de @l_ADGCF. https://t.co/Pjqopsfn1Q — Jean-Luc de Boissieu (@jldb_smacl) October 7, 2020

Au mois de mai dernier, Marie-Noëlle Anduru avait expliqué, dans une interview publiée sur le site de l’ADGCF, son engagement de DGS à l’heure du confinement et de la pandémie. Elle estimait en particulier qu’avec cette crise « on revient à l’essence même de notre métier [de DGS, ndlr] : la stratégie et la coordination ».

La Gazette des communes, à travers sa rédaction, adresse ses sincères condoléances aux collègues et ami.e.s de Marie-Noëlle Anduru, ainsi qu’à sa famille.