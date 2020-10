PrépaConcours

Publié le 07/10/2020

Un quiz en 5 questions en lien avec l'actualité de l'Union européenne... Avec des infos supplémentaires dans les réponses détaillées pour enrichir encore vos connaissances sur le sujet. Aujourd'hui, c'est juste un petit jeu, sans limite de temps, pour réviser votre concours ou votre examen. Profitez-en !

C’est parti pour le quart d’heure du quiz !





Ces questions sont liées aux sujets d’actualité européens du mois écoulé, vous pourrez le constater. Mais elles n’épuisent pas le contenu de votre fiche de révision, qui traite aussi de la nouvelle politique migratoire proposée par la Commission, présente les mesures envisagées pour atteindre la neutralité carbone en 2050… Sans oublier un sujet essentiel : notre dépendance aux « matières premières critiques »…

Une question de culture générale pour le (futur) fonctionnaire

Dans l’esprit des jurys et autres examinateurs des concours et examens de la fonction publique, tout candidat doit se tenir au courant de l’actualité de son secteur professionnel, de la fonction publique et, plus largement, du « monde comme il va… ».

Investi d’une mission de service public, le fonctionnaire se trouve, par définition, impliqué dans la vie publique. S’il ne s’intéresse qu’à son nombril et à ce qui gravite autour, il n’a pas sa place dans la fonction publique et n’y trouvera d’ailleurs aucune satisfaction professionnelle. C’est dire l’importance des questions d’actualité lors d’un concours ou d’un examen !

L’étendue et le niveau des connaissances attendus par le jury dépendent du concours préparé. Mais plus vous serez capable, à l’écrit ou à l’oral, de faire des ponts avec l’actualité, de manière judicieuse, plus fortes seront vos chances de succès au concours.

Les « questions d’actualité », une épreuve à part entière

Il n’est pas rare que le jury sonde la culture générale du candidat en l’interrogeant sur des questions d’actualité. De plus, certains concours prévoient une épreuve d’admissibilité dédiée aux questions d’actualité. C’est le cas, par exemple, du concours de rédacteur territorial. Carrières-publiques.com, qui propose des préparations par cadres d’emplois aux concours de la fonction publique, consacre un article à ce sujet : « Comment réussir l’épreuve écrite des questions d’actualité du concours d’accès aux cadres d’emplois de rédacteur et de rédacteur principal » ?

