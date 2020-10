Conditions de travail

Télétravail : renforcement dans les zones d’alerte et ouverture d’une négociation en 2021

Publié le 07/10/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les agents publics exerçant dans les zones d’alerte "renforcée" et "maximale" devraient voir le télétravail renforcé. C'est en tout cas la directive du ministère de la Transformation et de la fonction publiques. Au delà de la crise, une négociation inter-fonction publique sera ouverte dès 2021 pour améliorer la qua­lité de vie au (télé)tra­vail et la per­for­mance des ser­vi­ces.

