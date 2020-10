Accueil

« Plus de trois quarts » du plan Borloo mis en œuvre : info ou intox ?

Publié le 06/10/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une, France

Plus de 75% de propositions du rapport Borloo mises en œuvre : c'est le bilan qu'Emmanuel Macron a lâché, le 2 octobre, au détour de son discours sur « la lutte contre les séparatismes » prononcé aux Mureaux. Un bilan non détaillé, qui fait bondir nombre d'élus et autres acteurs de la politique de la ville. Depuis trois ans, ceux-ci réclament le lancement du grand plan préconisé par l'ancien ministre de la Ville.

