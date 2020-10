Les pistes cyclables temporaires parties pour durer

Mobilité

Publié le 12/10/2020 • Par Olivier Descamps • dans : France

Peu de « coronapistes » ont finalement été supprimées. L'enjeu est désormais de les pérenniser.

S’il n’y avait pas le masque, on pourrait le considérer comme l’objet de l’année 2020. En quelques mois, le vélo a changé de statut. Boutiques dévalisées, réparateurs débordés, aménagements cyclables multipliés. A la baguette, les collectivités ont déployé 600 kilomètres de ce que l’on a baptisé « les coronapistes ». Un chiffre qui devrait bientôt atteindre 1 000 kilomètres, si l’on considère toutes les opérations en projet. « Il y a eu des précurseurs, telles Montpellier ou Toulouse, et d’autres qui ont préféré prendre leur temps, comme Paris et Lyon, mais aucune ville n’est réellement passée à côté », constate Thomas Jouannot, directeur de projets modes actifs du Cerema (l’établissement public a joué un rôle essentiel dans la ...

