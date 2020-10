Lutte contre les séparatismes : les élus locaux saluent la volonté politique

Laïcité

Publié le 06/10/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Gardiens des valeurs de la République, les élus locaux sont appelés par le gouvernement à jouer un rôle majeur dans la stratégie de lutte contre les séparatismes présentée le 2 octobre par le Président de la République. S'ils attendent le projet de loi pour juger sur pièce, ils applaudissent fort le discours républicain.

Chiffres-clés

L’Elysée l’a dit et répété : les maires sont les « combattants » de la République. Vendredi 2 octobre, aux Mureaux (Yvelines), c’est vers eux, « les premiers acteurs de proximité », que s’est tourné le président de la République lors de son allocution consacré aux grandes lignes de la stratégie de lutte contre les séparatismes.

Car l’Etat entend bien s’appuyer sur les élus locaux pour mettre en œuvre le fameux « réveil républicain » et les grands axes de ce texte présenté en fin d’année en conseil des ministres (neutralité dans les services publics et les délégations de service public, fonctionnement des associations, lutte contre les discriminations, protection de l’enfance avec un renforcement des contrôles des écoles hors contrat et de l’enseignement à la maison et fonctionnement des ...

