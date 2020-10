Un toit et un emploi dans le Cantal, c’est la fin de la galère pour des Franciliens précaires

Social

Publié le 15/10/2020 • Par Nathalie Da Cruz • dans : Innovations et Territoires, Régions

Le dispositif « un toit, un emploi » piloté par l’association Aurore a permis, de 2015 à 2019, à des Franciliens en difficulté de s’installer dans le Cantal. L’accompagnement et les rencontres avec les employeurs étaient assurés par Aurore. Les familles sont logées dans le parc social de Polygone.

Chiffres-clés 30 ménages franciliens ont trouvé un emploi ainsi qu’un logement à Aurillac ou dans les environs entre début 2015 et l’été 2019. Il s’agissait de personnes seules, de couples ou de familles monoparentales (37 adultes au total).

Budget : 450 000 € pour trois ans, financés sur les fonds propres de Polygone et d’Aurore, et par des subventions (accompagnement vers et dans le logement, notamment).

« Bientôt, c’est moi qui vais travailler comme toi et conduire des camions ! » lance avec joie un trentenaire à un déménageur dans une rue de Paris. Ce jeune homme fait partie des heureux élus de l’opération « un toit, un emploi ». Dans le documentaire « Des clés dans la poche » d’Edouard et Stan Zambeaux (2018), on le voit ensuite entrer dans un bâtiment de l’entreprise sociale de l’habitat Polygone (1), son baluchon sur le dos, prêt à emménager. Comme lui, entre 2015 et 2019, une trentaine d’adultes ont quitté Paris et l’Ile-de-France pour aller travailler dans le Cantal.

L’idée de ce dispositif a germé en 2014 dans l’esprit de Michèle Attar, présidente de Polygone et directrice générale du bailleur social Toit et joie, en région parisienne. Consciente des problématiques opposées qui ...

