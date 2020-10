Foncières commerciales : un pari financier sur l’avenir

Développement économique

Publié le 06/10/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

CC BY 2.0-DIRECTION CENTRE-VILLE

Les projets de foncières commerciales chargées de porter, de rénover et de commercialiser les fonds de commerces fleurissent sur les territoires. Les dernières annonces gouvernementales pourraient provoquer un véritable engouement. Reste une difficulté : avec des ambitions de taille, les foncières devront avoir financièrement les reins solides.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Avec Cœur de ville, le plan de relance puis le projet de loi de finances pour 2021, les foncières commerciales sont le pivot de l’action publique. L’Etat annonce qu’il apportera son soutien sous forme de subventions à hauteur de 150 M€ d’ici 2022 aux foncières de la Banque des territoires qui annonce un programme de 100 foncières pour 6.000 cellules commerciales. Si les programmes Anru sont restés timorés sur le sujet, l’opération Coeur de ville a ouvert la boîte de pandore : que faire des commerces en bas d‘immeuble, très nombreux dans les centres à réhabiliter ? Si les collectivités et les opérateurs locaux (epf et sem) savent porter du foncier, acheter et réhabiliter des logements, commercialiser les nouvelles zones d’activités, pour les commerces de centre-ville, c’est autre ...