Veolia remporte le premier round face à Suez, mais le combat va durer

Eau - Déchets

Publié le 06/10/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : France

Le conseil d'administration d'Engie a accepté de céder à Veolia 29,9% des parts qu'il détient dans Suez. S'engage désormais une longue période à l'issue incertaine, avant que Veolia n'arrive à s'emparer de la totalité du capital de son éternel concurrent.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Veolia a remporté le premier round face à Suez. Le conseil d’administration d’Engie a en effet accepté le 5 octobre de lui céder les 29,9% de parts qu’il détient dans Suez. Et ce, malgré les efforts déployés par Suez pour sensibiliser les élus locaux et l’opinion publique aux conséquences de cette fusion sur l’emploi et la concurrence en France. C’était de fait la seule stratégie à la portée de Suez, sachant qu’en si peu de temps, il lui était difficile de montrer une offre concurrente de rachat de ces parts en mobilisant des investisseurs (comme l’a montré l’échec de l’opération tentée avec le fonds d’investissement Adrian).

Les élus se positionnent

Des élus de tous bords se se prononcent sur cette opération financière, le plus souvent en la dénonçant et en évoquant ses risques ...