Complémentaire santé : les rapports tant attendus font surface

Publié le 06/10/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La protection sociale complémentaire des agents publics : un sujet éminemment "touchy", comme on dit. Si bien qu'à quelques jours d'un groupe de travail organisé par le gouvernement, les suspicions vont bon train concernant les recommandations, attendues depuis plus d'un an, de l'inspection générale des finances (IGF), de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et de l'Inspection générale de l'administration (IGA).