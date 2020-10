Un booster pour l’accueil familial de personnes âgées et handicapées

[LE LABO DES START-UP] Social

Cettefamille est une entreprise qui simplifie la mise en œuvre de l’accueil familial de personnes âgées et handicapées. Elle met en relation accueillants familiaux et accueillis, facilite la gestion administrative des dossiers, développe des maisons relais.

Paul-Alexis Racine-Jourdren découvre l’accueil familial de personnes âgées ou atteintes d’un handicap en 2015. Il en saisit immédiatement les avantages par rapport à une institution. « C’est toujours la même personne qui s’occupe de vous. Au fil du temps, une vraie complicité s’installe entre accueillant et accueilli. On vit au rythme naturel d’une famille, avec laquelle on partage les joies et les chagrins. On participe aux activités. Bref, l’accueil familial stimule la personne, contribue au maintien de son autonomie et à son bien-être », énumère-t-il.

Cependant, il constate que le dispositif souffre d’une première difficulté : c’est à la personne accueillie – vieillissante et fragile – de préparer et de faire signer le contrat avec l’accueillant, de lui verser un salaire, d’assurer toute la gestion administrative du dossier, qui peut être d’autant plus complexe que l’accueil familial est éligible à l’ ASH . Fin 2015, le jeune homme monte un site internet de mise en relation entre accueillants et accueillis et, quelques mois plus tard, grâce à un passage à la télévision, les demandes explosent.

Incubateur social

En 2016, l’entreprise de l’ ESS CetteFamille se fait accompagner pendant six mois par l’incubateur social Make Sense.

