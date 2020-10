Occitanie : un tissu fragile de villes moyennes

Aménagement du territoire

Publié le 06/10/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : Régions

Vieillissement, risque de paupérisation et économie à faible valeur ajoutée : les magistrats financiers mettent en lumière les difficultés des villes moyennes qui font l’ordinaire de la grande région occitane.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

L’exercice est atypique. Dans un rapport rendu public le 5 octobre, la Cour des Comptes et la Chambre régionale des Comptes d’Occitanie se penchent sur les villes moyennes de la région présidée par Carole Delga (PS). 26 cités de 10 à 100 000 habitants qui jalonnent un immense territoire, deux fois plus grand que la Belgique. Des localités qui, pour la plupart, ont du mal à faire le poids face aux deux métropoles : Toulouse et Montpellier.

Parmi elles, Béziers a réélu cette année un maire proche du RN, Robert Ménard, tandis que Perpignan a porté ses suffrages sur un édile directement affilié au parti de Marine Le Pen, Louis Aliot.

Fiscalité élevée

La peur du déclassement, très prégnante chez les électeurs de ces communes, n’est pas une vue de l’esprit. Elle s’ancre dans une réalité profonde ...

[60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier

Thèmes abordés Aménagement du territoire