Digitalisation des collectivités, vers un mode de travail hybride

MANAGEMENT

Publié le 05/10/2020 • Par Julie Krassovsky • dans : A la Une RH, France

Emportées comme toutes les organisations par la vague numérique, les collectivités envisagent l’après. Ou comment faire perdurer les collectifs de travail en y intégrant le digital. Un sujet au menu du dernier colloque organisé par l’ADRHGCT, le vendredi 2 octobre.

Covid et fonction RH, tel était le thème du colloque organisé par l’Association des directeurs et directrices des ressources humaines des grandes collectivités territoriales (ADRHGCT). Cette journée de débat était l’occasion pour les DRH d’échanger aussi bien leurs expériences qu’un certain constat post-crise.

A la question « la digitalisation va-t-elle survivre à la crise ? », les réponses étaient unanimement positives. D’abord parce que la crise est toujours en cours. Ensuite parce que le travail à distance se poursuit encore actuellement pour certains agents et qu’il préfigure déjà l’organisation des collectivités de demain.

Télétravail : même imparfait, il convainc les agents

Au conseil départemental du Nord où 800 personnes se sont retrouvées en télétravail, ce mode de fonctionnement a ...

