Gestion publique de l’eau : un moyen d’impliquer les acteurs économiques locaux

Publié le 05/10/2020 • Par Sylvie Luneau • dans : actus experts technique, France

Les premières Rencontres nationales de l’eau publique se sont déroulées le 1er octobre à Paris. L’occasion de développer, quelques mois après les municipales et dans un contexte de crises multiples, quelques bons exemples de gestion publique de l’eau, qui contribuent à dynamiser un nouveau modèle économique qui se veut plus local et facteur de développement économique.

