Covid-19 : A Paris, les bars ferment mais les restaurants restent ouverts

Publié le 05/10/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

En raison de l’aggravation de la situation épidémique à Paris et en petite couronne, les autorités ont annoncé la mise en place de nouvelles mesures restrictives. Les bars seront notamment fermés pour 15 jours, mais contrairement à Marseille, les restaurants resteront ouverts avec un protocole sanitaire encore renforcé.

Paris et la proche banlieue vont faire l’objet de nouvelles mesures restrictives effectives à partir de demain et pour une durée de 15 jours, comme l’ont annoncé les autorités lundi 5 octobre. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait déjà prévenu le 2 octobre dernier que si la dynamique ne s’infléchissait pas, Paris et la petite couronne seraient classées en zone d’alerte maximale.

Ce qui est désormais le cas, du fait d’indicateurs inquiétants : un taux d’incidence supérieur à 260 pour 100 000 habitants à Paris (c’est-à-dire le nombre de personnes positives sur les sept jours précédents), et qui se situe même au-dessus de 500 pour la catégorie des 20-30 ans. Le taux d’occupation des lits de réanimation par des patients Covid atteint, lui, les 36% – il pourrait atteindre 50% d’ici 15 jours selon l’ARS -, et 203 clusters actifs sont recensés, dont 40% dans les milieux scolaires et universitaires, 26% dans les milieux professionnels, et 10% dans des rassemblements privés.

Cette situation a conduit le préfet de police de Paris, Didier Lallement, à annoncer

