Mobilités

A la campagne, la voiture doit se réinventer pour offrir de nouvelles formes de déplacements

Publié le 08/10/2020 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

karos

Dans les zones reculées, les nouvelles mobilités revisitent de vieilles recettes et les optimisent avec le numérique : auto-stop organisé, covoiturage sans rendez-vous, autopartage intergénérationnel et solidaire et même voiturettes à pédales. Troisième article de notre dossier spécial sur la mobilité dans les territoires peu denses.

