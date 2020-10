« La réponse la plus pertinente dans le rural, c’est le transport à la demande optimisé »

[Interview] Mobilités

Publié le 07/10/2020 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

Pour le premier vice-président de l'ADCF, Charles-Eric Lemaignen, la question n'est pas de s'emparer de la compétence « mobilité », mais de définir un périmètre, avec la région. Pour ensuite déployer des dessertes et les financer. Deuxième article de notre dossier spécial sur la mobilité dans les territoires peu denses

C’est le moment ou jamais, pour les 900 communautés de communes (CC), de prendre la gouvernance des transports. Les élus vont-ils saisir leur chance ?

Que les CC prennent ou non la compétence « mobilité » importe peu. Ce qui compte, c’est qu’elles se demandent comment poser la question des déplacements et intervenir dans leur bassin de mobilité. Notre obsession, à l’Assemblée des communautés de France (ADCF), est qu’elles aient leur mot à dire et intègrent la question des mobilités dans leur projet politique. Soit elles décident, d’ici au 31 mars 2021, de devenir autorités organisatrices de mobilité (AOM) et piochent dans la gamme des solutions (transport régulier, scolaire, à la demande, mobilités douces ou partagées), soit elles ne prennent pas ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne