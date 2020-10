En route vers une mobilité mieux partagée dans le rural et le périurbain

Mobilités

Publié le 06/10/2020 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

Les communautés de communes doivent décider, avant le 31 mars 2021, si elles prennent la compétence « mobilité », puis définir leur offre et la rendre opérationnelle trois mois après. Tout cela avec des incertitudes sur leur financement. Premier article de notre dossier spécial sur la mobilité dans les territoires peu denses.

Les territoires ruraux et périurbains qui combinent « maison à perpète + voiture(s) », selon l’expression du géographe Francis Beaucire, et assignent à résidence ceux qui ne sont pas motorisés (les jeunes sans permis, les précaires, les personnes âgées ou dépendantes), vont-ils sortir de cette malédiction ? C’est l’ambition de la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, qui donne à ces territoires peu denses la possibilité de se saisir d’une nouvelle compétence, celle d’autorité organisatrice de mobilité (AOM). Le but : rayer de la carte de France les zones blanches qui nourrissent des fractures territoriales et sociales, comme l’a montré la crise des « gilets jaunes ».

Pour dessiner ce territoire idéal, des « contrats ...

