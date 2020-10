Accueil

Crise sociale : les associations face à un gouvernement absent

Publié le 05/10/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

JackF / AdobeStock

Reçues par le premier ministre vendredi 2 octobre, les associations de solidarité ont été déçues. Face à leurs fortes inquiétudes de la gravité de la crise sociale annoncée, et à leurs revendications répétées d’une revalorisation des minima sociaux, Jean Castex a trouvé comme seule réponse de reprendre rendez-vous dans quinze jours, le 17 octobre, journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. On saura alors si le gouvernement aura opéré des réorientations dans son plan France Relance et ses projets de loi des finances.

