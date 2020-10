Roselyne Bachelot donne des gages aux organisateurs de festivals

Festivals

Publié le 05/10/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Organisés par le ministère de la Culture, les premiers états généraux des festivals se sont tenus les 2 et 3 octobre à Avignon et dans toutes les directions régionales des affaires culturelles. La ministre Roselyne Bachelot a fait plusieurs annonces favorables à un secteur mis à terre par l’impact de la crise sanitaire.

« Eh bien, nous y voilà ! » a lancé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, à l’ouverture des états généraux des festivals, réunis les 2 et 3 octobre à Avignon et dans toutes les Drac. Une manifestation très attendue, après plusieurs années de silence de la Rue de Valois. Le besoin d’une discussion avec le ministère de la Culture est d’autant plus fort que « la situation des festivals reste marquée par une profonde incertitude » et que « l’ombre de la pandémie continue de planer et de troubler l’horizon », a convenu Roselyne Bachelot. Annoncés dès ses premiers pas sur le perron de son nouveau ministère, ces états généraux ont d’emblée figuré parmi les dossiers urgents à traiter au même titre que le plan de reprise pour la culture.

Annulations de festivals : des pertes économiques ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne