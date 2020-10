Handicap

Publié le 05/10/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un décret du 2 octobre précise les missions et les prestations assurées par les établissements et services médico-sociaux de préorientation et de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées, dans une logique de parcours individualisé s’appuyant notamment sur différents organismes de formation et d’insertion auxquels elles mettent à disposition leur expertise.