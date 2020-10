Finances locales : l’essentiel de la semaine du 28 septembre au 4 octobre

PLF 2021 – A l’heure du coronavirus, le gouvernement a présenté, lundi 28 septembre 2020, un budget de relance inédit intégrant le plan « France relance » de 100 milliards d’euros, mais aussi la baisse des « impôts de production ». Parmi les inconnues qui demeurent, l’exécutif n’a pas précisé le soutien de l’Etat aux collectivités pour 2021 pour faire face aux effets de la crise sanitaire, préférant laisser ce choix aux débats parlementaires. Décryptage sur le Club

Le Club finances vous propose la sélection des articles du PLF 2021 qui concernent les collectivités territoriales. Au total 9 des 58 articles du texte auront un impact direct sur les finances locales.

Pour le rapporteur général du Budget à l’Assemblée nationale, Laurent-Saint-Martin, « le PLF 2021 s’inclut dans un accompagnement global des collectivités ». Interview à lire sur le Club.

Réactions – A la lecture du projet de loi de finances pour 2021, les associations d’élus s’inquiètent de leur capacité à participer au plan de relance, compte tenu du flou qui entoure les dispositions de soutien aux collectivités et des menaces qui pèsent sur leur autonomie fiscale. Témoignages.

Budget vert- Ce budget 2021 marque également la présentation du premier budget vert par le gouvernement.

Accord Etat-Régions – Régions de France et les présidents de région ont signé, ce lundi 28 septembre, un accord sur le «co-pilotage» de la territorialisation du plan de relance avec le Premier ministre, Jean Castex. Il complète l’accord de méthode scellé en juillet dernier sur les finances des régions et défini la nouvelle génération des contrats de plan État-Région (CPER). A lire sur le Club.

Signature historique pour les @Regionsdefrance et l’Etat.

Dans un esprit de confiance, pour la relance et pour agir unis face aux crises sanitaires, économiques et sociales, nous ouvrons officiellement avec @JeanCASTEX un nouveau chapitre de la décentralisation française. pic.twitter.com/Otl08yhtDG

— Renaud Muselier (@RenaudMuselier) September 28, 2020