Le partenariat local de sécurité égratigné par les hauts fonctionnaires de la police nationale

Publié le 07/10/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Intérieur

Manque de régularité et d’évaluation, absence de déclinaison opérationnelle, maire sans pouvoir de coercition, … Tel est en substance le constat dressé par les hauts fonctionnaires de la police nationale au sujet des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Ils étaient auditionnés le 1er octobre par les députés Stéphane Peu et Rémy Rebeyrotte dans le cadre de la mission d’information sur l’évolution du partenariat local de sécurité.

