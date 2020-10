Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 26 septembre au 2 octobre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Attention chantiers – Dans une interview accordée aux Echos, le président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), Bruno Cavagné, reproche aux collectivités locales un « manque de réactivité » dans la reprise des chantiers après le confinement. « Les collectivités tournaient au ralenti avec de nombreux agents en télétravail, précise-t-il, et les marchés publics n’étaient pas publiés. […] En cette rentrée, la machine n’est pas repartie ». Et de citer notamment la baisse des appels d’offres de travaux et les fortes divergences selon les territoires. « Les entreprises ne tiendront pas trois ou quatre mois sans avoir de perspectives », ajoute-t-il encore [lire aussi notre article].

Béton armé – Selon un rapport – au vitriol – du Conseil économique, social et environnemental, la loi pour la reconquête de la biodiversité, adoptée en 2016, serait un fiasco. Les deux auteurs du rapport, cités par Le Parisien, constatent en effet un échec « total ou quasiment » dans l’objectif de stopper le déclin de la faune et de la flore. Dans leur ligne de mire, « l’artificialisation, cause majeure de l’érosion de la biodiversité ». Ils dénoncent ainsi les 60 000 hectares de béton et d’asphalte qui continueraient à recouvrir chaque année terres agricoles ou naturelles et l’assèchement des zones humides. Ils en appellent à donner plus de moyens à l’Office français de la biodiversité.

En attendant la RE2020 – Très attendue, la RE2020 devra ensuite être appliquée sur le terrain. C’est pourquoi le groupe de travail « Réflexion Bâtiment Responsable » propose, sur le site du Plan bâtiment durable, la mise en place d’un label afin de se projeter déjà dans l’après-2020 et de préparer les réglementations suivantes. Comme le précise le groupe de travail, l’objectif est « d’éviter que les bâtiments que nous construisons aujourd’hui ne deviennent rapidement obsolètes ». Et les membres du groupe d’anticiper les futures questions qui se poseront à la recherche, l’ingénierie, l’architecture ou la maîtrise d’ouvrage [lire aussi notre article].

Transports propres – Après avoir annoncé son plan de reprise économique en lien avec son Pacte vert pour l’Europe, l’Union européenne prévoit encore une rallonge de 54 millions d’euros pour le secteur des transports. Comme elle le précise dans un communiqué, cette enveloppe est à destination de cinq projets visant à fournir des services plus sûrs et plus écologiques. Plus précisément, en France, cela concerne le financement de bus propres et des infrastructures de recharge.

Mauvaises herbes – Lutter contre les espèces végétales exotiques envahissantes passe aussi par une attention accrue aux chantiers, responsables parfois de leur dissémination. C’est la raison pour laquelle l’Union professionnelle du génie écologique a publié un guide pour avoir une bonne approche de la question. Comme le précise Actu Environnement, cette publication développe 10 préconisations qui portent sur toutes les phases du chantier : de la conception même du projet jusqu’à réception des travaux [lire aussi notre article].

Tombé de haut – Un article du Journal de l’Environnement nous apprend que la métropole d’Orléans a finalement décidé d’abandonner son projet de téléphérique. Long de 380 mètres et situé à 7 mètres de haut, il devait relier la gare SNCF des Aubrais au nouveau quartier d’affaire. La raison invoquée est d’ordre financier : alors que le chantier devait coûter 17 millions d’euros, la métropole, qui accuse de lourdes pertes financières en raison de la crise sanitaire, a dû procéder à certains arbitrages.

Littoral – L’appel à projets consacré à la gestion intégrée du littoral a rendu son verdict. Lancé fin 2019 par le Cerema et l’Association nationale des élus du littoral (Anel), ce programme a pour but, comme le rappelle Environnement magazine, de « développer, expérimenter et valoriser des démarches intégrées d’aménagement du littoral ». Neuf collectivités ont ainsi été retenues et un seconde session de l’appel à projets dévoilera de nouveaux lauréats d’ici la fin de l’année.

Et aussi…

Un consortium de chercheurs et d’industriels du secteur ont conçu une pale d’éolienne entièrement recyclable [Enerzine.com] ;

La solution OpenFleet fait entrer l’autopartage dans le catalogue de l’Ugap [L’automobile et l’entreprise].