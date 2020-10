Un budget rempli de zones d’ombres et d’inquiétudes pour les élus locaux

Projet de loi de finances pour 2021

Publié le 02/10/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

A la lecture de ce projet de loi de finances pour 2021, les associations d’élus s’inquiètent de leur capacité à participer au plan de relance, compte tenu du flou qui entoure les dispositions de soutien aux collectivités et des menaces qui pèsent sur leur autonomie fiscale.

Selon l’humeur et les objectifs financiers du moment, on trouve de tout dans le PLF 2021 pour s’en réjouir ou au contraire s’en ulcérer. Le président du CFL et premier vice-président délégué de l’Association des maires de France rejette par exemple en bloc ce projet de loi en le traitant de « calamiteux ».

Le secrétaire général de l’association lui emboîte le pas : «Les budgets locaux sont devenus des budgets annexes du budget de l’Etat », dénonce sur les réseaux sociaux » Philippe Laurent qui complète pour la Gazette : « Ce budget est bien pour les entreprises, pire pour l’investissement public ».

Opposition graduée

Les autres associations affichent également « leur grosse déception », comme Jean-François Debat, président ...