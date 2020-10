Connaître la valeur des arbres pour mieux les protéger

Mi-septembre, l’association Copalme, le CAUE 77 et Plante & Cité ont lancé l’application « Barème de l’arbre ». Elle permet de calculer la valeur financière des arbres et d’estimer les dégâts qu’ils subissent afin de les préserver.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Ayant pour ambition de devenir un outil de référence reconnu, la plateforme baremedelarbre.fr permet d’évaluer la valeur des arbres et, ainsi, de mieux les protéger notamment lors d’aménagements de la voirie.

Un outil d’aide à la décision

Dans cet outil, un arbre a une valeur qui varie en fonction de plusieurs critères, notamment son essence et son prix en pépinière, ses bienfaits (qualité de l’air, gestion des eaux pluviales, régulation thermique, esthétique paysagère, etc.) ainsi que les désagréments qu’il apporte à la communauté (composés organiques volatiles, état sanitaire et dangerosité, coût de gestion ...