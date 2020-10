Maires : Jean Castex en opération réconciliation

Publié le 01/10/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans :

Lors de la venue à Matignon des dirigeants de l’AMF, le Premier ministre a fait amende honorable. Les maires seront désormais davantage associés aux changements des règles sanitaires.

« Constructifs, sincères et pragmatiques » : c’est ainsi que le Premier ministre a qualifié ses échanges avec le président de l’Association des maires de France, François Baroin (LR), et son secrétaire général, Philippe Laurent (UDI). « J’ai été maire. Je sais leurs difficultés, leurs attentes, mais aussi leur sens de l’intérêt général : c’est lui qui nous guidera dans les prochaines semaines et les prochains mois face à la Covid-19 », a assuré Jean Castex.

Une profession de foi qui résonne comme une forme de contrition. La semaine dernière, les annonces du durcissement des règles sanitaires dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à Paris et dans les départements de la petite couronne, avaient suscité l’ire des maires concernés, prévenus quelques minutes seulement avant la communication gouvernementale.

Préparation des arrêtés préfectoraux

« Les maires ne sont pas des supplétifs que l’on siffle ou que l’on sonne pour qu’ils entérinent en silence des décisions dont la pertinence mérite au moins d’être questionnée au préalable », avait vivement réagi l’AMF. La réunion de Matignon, réclamée par l’Association des maires de France, a permis d’aplanir ces tensions. Les deux parties doivent désormais se retrouver régulièrement tout au long de la crise. Le secrétaire général de l’AMF, Philippe Laurent, a proposé un point hebdomadaire à heure fixe. Jean Castex s’est gardé de poser des modalités aussi précises.

Les maires ont, en tout cas, souhaité pouvoir dire leur mot sur les arrêtés préfectoraux. Une approche qui éviterait, pour Philippe Laurent, le flottement qu’ils ont pu connaître sur les piscines : « Au départ, on nous disait qu’elles devaient être toutes fermées, après, accessibles uniquement aux mineurs et puis, finalement, elles sont restées ouvertes. »

Mais, pour le secrétaire général de l’AMF, pas de doute : c’est bien à l’Etat, in fine, de prendre la décision.

Un congrès et un salon des maires pas comme les autres Face au durcissement des règles sanitaires, l’Association des maires de France doit renoncer à la tenue de son congrès et de son salon, les 24, 25 et 26 novembre à la porte de Versailles. L’AMF souhaite cependant maintenir ces deux rendez-vous sous une autre forme et faire entendre sa voix, au moment où la crise place les élus locaux en première ligne. Elle réfléchit, selon un communiqué publié le 1er octobre, à « un format combinant une journée de rencontre à Paris et deux jours de réunions dématérialisées ». Elle en dira davantage dans les jours qui viennent sur ce nouveau dispositif, qui sera mise en place aux dates initialement prévues des 24, 25 et 26 novembre.