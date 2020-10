Relance : les maires d’Ile-de-France réclament un allègement des procédures

Ile-de-France

Publié le 01/10/2020 • Par Pascale Tessier • dans : Actu experts finances, France

Si la confiance doit être le maître-mot pour réussir la relance, les élus franciliens réclament un allègement des procédures administratives, gage d’un déploiement rapide des 100 milliards de l’Etat.

« C’est un contre-la-montre. Relevons l’incroyable défi de la vitesse ! » Déterminés à participer activement à la réussite du plan de relance de 100 milliards de l‘État, les maires d’Ile-de-France sont inquiets du temps que cela peut prendre. « Si on veut être capables de dépenser cet argent vite, on fait comment ? » s’est interrogé Stéphane Beaudet (Evry-Courcouronnes), lors des premiers états généraux de la relance, organisés mercredi par l’association des maires d’Ile-de-France (AMIF) dont il est président. À ses yeux, le défi est plus encore celui de la rapidité que celui du redressement économique, et pour lutter contre les lourdeurs administratives, il appelle de ses vœux un allègement des procédures.

