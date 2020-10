Un projet de loi 4D d’ici la fin de l’année

Décentralisation

Publié le 01/10/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Jacqueline Gourault a revu sa copie à la lumière de la crise sanitaire. Désormais intitulé 4D, son projet de loi a bien du mal à trouver sa place dans l’agenda parlementaire.

Annoncé depuis plus d’un an, le projet de loi 3D, comme décentralisation, déconcentration et décomplexification verra-t-il le jour ? La question hante les élus locaux et les cadres territoriaux en cette rentrée.

Dans la version adressée à la presse, le 30 septembre, d’une intervention devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, la ministre à la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Jacqueline Gourault, a elle-même alimenté le scepticisme.

Rétropodédalage

« Il est prévu que le projet de loi soit examiné au second semestre », pouvait-on lire dans « son propos liminaire ». « Seul le prononcé fait foi », précisait, certes, ce document. Mais le ministère a dû rétropédaler ce 1er octobre, envoyant une nouvelle mouture du discours ministériel ...

