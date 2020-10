La double casquette informatique et RH du chargé de projet « Sirh »

Publié le 01/10/2020 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

Le poste de chargé de projet « Sirh » se développe dans les collectivités avec un objectif : dompter ces progiciels aux multiples fonctionnalités et acclimater les agents à leur usage quotidien.

Poste hybride, situé à mi-chemin entre la technique et le fonctionnel, le métier de chargé de projet ou de mission « systèmes d’information des ressources humaines » (Sirh) – les appellations varient – cumule deux compétences : la connaissance informatique et l’expertise métier. ­Franck ­Morin, actuel chargé de mission « SIRH » à la ville et à la CA de ­Saint-Nazaire (10 communes, 1 600 agents, 124 500 hab.) depuis trois ans, a ainsi passé sept années comme formateur chez Berger-Levrault, l’un des principaux éditeurs de SIRH public, et quelques années en tant que contrôleur de gestion en mairie. Il a le grade ­d’ingénieur.

Procédures internes

A la ville et à la CA de ­Voiron, la cheffe de projet « SIRH », ­Jacqueline Cauvin, n’est autre que l’ancienne responsable « paie et carrière ». Elle ...