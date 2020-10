Loi économie circulaire : seulement 5% des textes d’applications sont sortis

Environnement

Publié le 01/10/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Le gouvernement voulait faire de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire un axe fort de sa politique de transition écologique. Mais il tarde à faire sortir les nombreux textes d'applications de cette loi, avec seulement deux de ces textes sortis, en raison notamment de la crise de la Covid-19.

Chiffres-clés Agenda : Journée d'étude gestion des déchets et économie circulaire

2020-2026 : rénovez le service public déchets

14 octobre 2020 - Paris

Plus de sept mois après la publication de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (1), les deux députées rapporteures Stéphanie Kerbarh (LREM) et Mathilde Panot (FI) sont venues présenter un premier bilan sur sa mise en application devant la commission du développement durable de l’Assemblée nationale. Et le bilan est bien maigre : seulement 5% des textes d’applications ont été publiés. « Pour ce texte qui se voulait être un tournant écologique, on peut dire que le tournant est pris avec la plus grande prudence », a déploré la députée Valerie Beauvais (LR).

Le gouvernement pris à son piège

Le choix avait été fait par le gouvernement de renvoyer une grande partie des mesures à des ordonnances et décrets. Le voilà désormais pris à son propre piège, lui qui ...