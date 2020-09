Des agents de Bercy délocalisés en province dès 2021

Services publics

Publié le 30/09/2020

Le ministère de l’Économie a détaillé ville par ville la relocalisation de 2 000 agents qui quitteront Paris pour la province à partir de 2021. 500 agents supplémentaires seront affectés dans quinze autres villes dont la liste sera connue prochainement.

Mende accueillera une vingtaine d’agents d’un service d’appui à la publicité foncière à partir de 2021. Lisieux une quarantaine d’agents d’un centre de contact pour les contribuables professionnels à compter de 2023. Châteaudun 35 à 40 agents d’un pôle de contrôle fiscal à distance dès 2021. Les élus des cinquante premières communes retenues pour accueillir des agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ont pris connaissance, le 30 septembre, des modalités concrètes de relocalisation de certains services de Bercy dans leur territoire.

Entre 2021 et 2026, 2 500 postes vont ainsi être transférés de la région parisienne vers des villes petites et moyennes dans le but de « redynamiser les territoires ». A ces cinquante premières communes ...