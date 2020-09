Fin des cirques avec animaux sauvages : les villes en première ligne

Loisirs

Publié le 30/09/2020 • Par Hélène Huteau • dans : Actualité Culture, France

Face au rejet grandissant de l’opinion pour les spectacles impliquant des animaux sauvages, le gouvernement décide d’une interdiction, avec accompagnement. Plus de 400 collectivités ayant anticipé cette mesure, sont invitées à soutenir le secteur.

Ours, éléphants, tigres et chameaux ne sont plus les bienvenus en ville. Le ministère de l’écologie a annoncé la fin « progressive » des cirques itinérants détenant ces mammifères non domestiques. Une manière de prendre acte du changement de regard de la société sur cette activité. 80 cirques et quelque 230 animaux sont concernés, selon le ministère, bien « qu’on ne dispose pas de décompte exact », précise l’association Code Animal. La mesure concerne aussi les dauphins et orques détenus dans les delphinariums (3 parcs) et les 4 élevages de visons d’Amérique restant, qui devront s’arrêter dans les 5 ans.

« Enorme transition »

La ministre Barbara Pompili a appelé les quelque 400 communes, ayant pris des arrêtés les interdisant sur leur périmètre, à « aider cette ...

