La SFIL, désormais nouvelle filiale de la Caisse des Dépôts

Marché de la dette

Publié le 30/09/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Avec le rachat de la totalité du capital de la SFIL, la Caisse des Dépôts maîtrise, de A à Z, l’offre publique de prêts aux collectivités locales. Un outil supplémentaire qui participe à la stratégie offensive de l’institution pour le financement du secteur public.

En mars 2020, l’accord d’engagement pour le rachat par la Caisse des dépots (CDC) de la totalité du capital de la Société de Financement Local (SFIL) a été acté. Le 30 septembre, l’opération financière est finalisée. La SFIL a notamment pour mission par l’intermédiaire de sa filiale la CAFFIL (Caisse Française de Financement Local ) de racheter à la Banque Postale (LBP), les prêts consentis au secteur public local, rachat assuré par l’émission d’obligations sur les marchés financiers.

La SFIL assure des prestations de services permettant l’émission et la gestion des prêts de la LBP : offres, middle et back office, contrôle de gestion, comptabilité… et porte les emprunts sur la durée. Cette opération de rachat la Caisse des Dépôts trouve son pendant avec l’annonce en début d’année, de ...

