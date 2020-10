Les observatoires des déchets aux avant-postes de l’économie circulaire régionale

Les observatoires régionaux des déchets, qui ont pour mission de contribuer à l’atteinte des objectifs ambitieux de la réduction des déchets, organisaient dernièrement la première édition de leurs journées techniques. Il ressort de ces échanges la nécessité d’une harmonisation nationale sur les méthodes de collecte et les indicateurs les plus pertinents.

A l’occasion de la première journée des observatoires régionaux des déchets, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Ile-de-France, a annoncé : « Nous venons d’adopter notre stratégie régionale d’économie circulaire ce 24 septembre. Dans ce cadre, nous missionnons l’Ordif (Observatoire des déchets d’Ile-de-France) sur la consommation des ressources et les potentiels conflits d’usage ». Le Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement, qui organisait cette journée, regroupe en effet 7 des 11 observatoires régionaux des déchets existants. Et, comme le ...