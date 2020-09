PLF 2021 : la loi de finances bouleversée par la COVID-19

Evenement

Publié le 30/09/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Le projet de loi de finances 2021 est primordial pour les budgets locaux, durement frappés par la crise et sollicités dans le cadre du plan de relance. Présentation, explications, analyses et commentaires du PLF 2021 et de la réforme fiscale le 6 octobre au Conseil régional d’Ile-de-France. Inscription gratuite ici.

Le projet de loi de finances pour 2021 est forcément exceptionnel. Complétant les trois lois de finances rectificatives votées à cause de la crise sanitaire, le PLF 2021 définit l’environnement financier du secteur local durement frappé par la crise sanitaire et dévoile les modalités d’accompagnement des collectivités au plan de relance économique national. Parmi elles, figurent notamment les mesures concernant la baisse des impôts de production de 10 milliards d’euros provenant de la réduction de la fiscalité économique locale.

Des finances locales de nouveau sous pression

L’enjeu autour de la composition du panier de ressources fiscales mis à disposition des collectivités est devenu primordial pour les élus locaux, d’autant que le 1er janvier 2021 commencera à s’appliquer la nouvelle architecture fiscale pour les impôts ménage, définie dans la loi de finances précédente. Pour les agents publics territoriaux, ce PLF pourrait orienter leurs missions vers la recherche de nouveaux financements, de nouvelles marges de manœuvre et d’économies. Est-ce encore possible ?

Comment les collectivités peuvent-elles s’adapter à cette nouvelle donne ? Quelle politique fiscale pour quelles conséquences financières ? Quel pilotage financier privilégier ? Quelles dispositions complémentaires pour les collectivités dans ce PLF ?

Découvrez les grands équilibres du projet de loi de finances 2021, les mesures fiscales proposées, l’évolution des dotations de l’Etat et des mécanismes de péréquation analysés par Arnaud Menguy, sous-directeur des finances locales et de l’action économique à la Direction générale des collectivités locales (DGCL) lors de notre prochaine rencontre d’actualité, le 6 octobre à Saint-Ouen.

En partenariat avec KPMG et les Caisses d’Epargne-BPCE et avec le soutien de la région Ile-de-France et de l’Afigese, l’événement, qui aura lieu au conseil régional d’Ile-de-France donnera l’occasion de commenter ces mesures avec des praticiens et des représentants de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, France Urbaine et Assemblée des communautés de France (AdCF).

Cette manifestation, est ouverte à tous les élus, les cadres et professionnels des finances locales, de la gestion, de l’évaluation, du pilotage, etc.

Programme indicatif 8h45 : accueil 9h : accueil par Paul Bérard, DG adjoint finances au Conseil régional d’Ile-de-France. 9h15 : « Les finances locales : bras armé ou bras cassé pour demain ? » Par Thomas Rougier, secrétaire général de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales. 9h 45 : Présentation du PLF 2019 par Arnaud Menguy, sous-directeur des finances locales et de l’action économique à la Direction générale des collectivités locales (DGCL). 10h45 : pause 11h00 : Analyses et commentaires du PLF par Anne-Laure Caumette, directrice de mission KPMG Secteur public 11h30 : Table ronde : « Quelles séquelles pour les finances locales après la crise de la COVID-19 ? » Avec Paul Bérard, DG adjoint finances au Conseil régional d’Ile-de-France, Franck Claeys, directeur économie et finances territoriales de France Urbaine, Claire Delpech, Conseillère finances, fiscalité et habitat, Thomas Rougier, secrétaire général de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, Anne-Laure Caumette, directrice de mission KPMG Secteur public 12h30 : cocktail de fin d’événement jusqu’à 13h30.

– Date : mardi 6 octobre de 8h45 à 13h30 – Adresse : Hémicycle de la Région Ile-de-France, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen – Accès : métro 13 arrêt Mairie de Saint-Ouen – Participation gratuite, dans la limite des places disponibles – inscription avec le code INVITCLUB2