L’Etat et les régions vont « co-piloter » le plan de relance

Relance

Publié le 29/09/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Régions de France et les présidents de région ont signé, ce lundi 28 septembre, un accord sur le «co-pilotage» de la territorialisation du plan de relance avec le Premier ministre, Jean Castex. Il complète l’accord de méthode scellé en juillet dernier sur les finances des régions et défini la nouvelle génération des contrats de plan État-Région (CPER).

Le Premier ministre, Jean Castex, et les présidents de région ont conclu, ce lundi 28 septembre, un accord de partenariat pour « co-piloter » la distribution des crédits déconcentrés du plan de relance auprès des préfets de région et se sont accordés sur la nouvelle génération des contrats de plan Etat-régions (CPER) pour la période 2021 à 2027. L’État et les régions investiront chacun « au moins » 5 milliards de plus que lors des CPER précédents. Ce texte complètera l’accord de méthode comprenant 600 millions d’euros supplémentaires pour les régions signé en juillet dernier avec le président de Régions de France, Renaud Muselier.

Un co-pilotage du plan de relance

« Nous signons un accord ...

Références Lire l'accord de partenariat Etat-régions