Vigilance dans la mise en œuvre du volet littoral de la loi Elan

AMÉNAGEMENT DU LITTORAL

Publié le 29/09/2020 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, France, Tribune

A l'heure où les collectivités adaptent leurs documents d'urbanisme au volet littoral de la loi Elan du 23 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rappelé dans une ordonnance du 21 septembre le rôle du schéma de cohérence territoriale dans cette mise en œuvre. Analyse de Laurent Bordereaux, professeur à l’université de La Rochelle.

La loi Elan du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique contient un important volet littoral renforçant considérablement le rôle des documents d’urbanisme dans la «territorialisation» des principes de la loi Littoral du 3 janvier 1986. Dans ce cadre, si elle apporte des éléments de souplesse dans l’application du principe d’extension en continuité de l’urbanisation (article L. 121-8 du code de l’urbanisme), en permettant de combler des dents creuses dans certains hameaux (nommés «secteurs déjà urbanisés»), les conditions qu’elle pose doivent impérativement être respectées. Tel est le sens d’une récente décision rendue par la Cour administrative d’appel de Nantes (ordonnance du 21 septembre 2020, Commune de Landéda, n° 20NT02667).

Il faut avant tout rappeler que la loi Elan, par dérogation à l’exigence de continuité des projets d’aménagement avec des zones véritablement urbanisées, est venue autoriser certaines constructions dans les hameaux littoraux éligibles au dispositif mis en place par le législateur, lesquels ne sont ni des agglomérations, ni des villages, ni de simples zones d’urbanisation diffuse.

Le rôle majeur des documents d’urbanisme

On voit donc qu’outre les conditions tenant à la localisation de ces secteurs déjà urbanisés (en dehors de la bande des 100 mètres et des espaces proches du rivage), aux caractéristiques des projets (absence d’extension du périmètre bâti existant notamment) et à la destination (ciblée) des constructions envisagées, les documents locaux d’urbanisme sont appelés à jouer un rôle majeur dans la mesure où les zones retenues doivent être identifiées par le schéma de cohérence territoriale (Scot) et délimitées par le plan local d’urbanisme (PLU). Le rôle du Scot est par ailleurs particulièrement important puisqu’il devient le document de planification de référence pour préciser, de manière générale, les modalités d’application de la loi Littoral sur le territoire de l’intercommunalité (ce rôle étant de surcroît renforcé par l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des Scot) (1).

Dans le cadre d’une procédure de déféré-suspension (article L. 554-1 du code de justice administrative) engagée par le préfet du Finistère à l’encontre d’un permis de construire une maison individuelle à Landéda, les juges des référés du tribunal administratif de Rennes et de la cour administrative d’appel de Nantes ont rappelé la rigueur des conditions posées par la loi Elan concernant le rôle des documents d’urbanisme. Ainsi, et fort logiquement, le Scot du Pays de Brest n’ayant pas référencé le lieu-dit en cause («Ker ar Moal») en tant qu’agglomération, village ou secteur déjà urbanisé au sens des nouvelles dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (issues de la loi Elan), le permis de construire litigieux ne pouvait être légalement délivré en l’espèce, sachant qu’il ne s’agissait pas d’un simple agrandissement d’une construction existante (CE, 3 avr. 2020, n° 419139). Le moyen tiré de la violation de l’article L. 121-8 était donc bien, en l’espèce, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré et de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal l’ayant accordé.

A l’heure où les intercommunalités (notamment en Bretagne) font évoluer leurs documents d’urbanisme afin de mettre en œuvre les potentialités de la loi Elan dans les hameaux littoraux, cette ordonnance de référé nantaise du 21 septembre 2020 doit être méditée…

On ajoutera qu’il est également nécessaire de composer avec les avis de l’Autorité Environnementale compétente (MRAe, qui s’est invitée dans la procédure au titre des dispositions du code de l’environnement sur l’évaluation environnementale) et qu’il faut se montrer prudent dans le choix de la procédure de modification simplifiée du document d’urbanisme (SCOT ou PLU), qui ne saurait être systématique.

La définition des secteurs déjà urbanisés « Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage (…), à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. » (article L. 121-8 du code de l’urbanisme)

Domaines juridiques Urbanisme - aménagement