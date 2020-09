A Amiens, Amazon et les élus locaux assurent que les promesses « ont été tenues »

Publié le 29/09/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Une nouvelle implantation du géant Amazon sur un territoire est-elle une équation gagnante pour toutes les parties prenantes ? A Amiens, le compte est bon, assurent la métropole et la commune de Boves, où un centre de logistique a été implanté, lors d'une conférence co-organisée avec l'entreprise.

« Il y a quatre ans, nous espérions beaucoup, mais comme tout le monde on peut hésiter, se poser des questions… Aujourd’hui on ne se pose pas de questions. Je le dis franchement car l’arrivée d’Amazon s’est traduite par des emplois en nombre. Vous avez tenu l’engagement pris », a déclaré Alain Gest, président d’Amiens métropole, à l’occasion d’une conférence de presse organisée le 29 septembre aux côtés d’Amazon France Logistique.

Des CDI, à quel prix ?

En 2017, pour ce nouveau site de plus de dix hectares implanté à Boves, en périphérie d’Amiens, la promesse phare du géant américain était de créer 500 emplois en CDI dans les trois années suivantes. « Aujourd’hui, 626 personnes sont employées en CDI, et en haute-saison avec les intérimaires, la présence sur site peut même s’élever à 1 500 personnes », a salué Fanny Ruin, présidente de la CCI Amiens-Picardie.

Des discours bienvenus pour l’entreprise, alors qu’un projet d’implantation à Fournès, dans le Gard, est actuellement critiqué par les habitants, dont le témoignage a été recueilli par France Culture. Ces derniers, bien qu’eux aussi touchés par la désindustrialisation, redoutent notamment le déclin des centre-villes face aux géants du commerce et du e-commerce et l’impact de cette implantation sur l’environnement.

Ces discours tranchent également avec ceux qui peuvent être tenus par d’autres élus, comme ceux du conseil communautaire de Caen La Mer qui avaient, en décembre dernier, voté à l’unanimité une motion s’opposant à tout projet d’installation d’Amazon sur leur territoire. Cette motion s’appuyait notamment sur l’étude de l’ex-secrétaire d’Etat au numérique, Mounir Mahjoubi, selon laquelle Amazon détruit plus d’emplois qu’il n’en créé.

Dynamisme de la filière logistique

Pour les Hauts-de-France, le compte semble bon et on se félicite du dynamisme du secteur logistique : « La région Hauts-de-France est encore plus que d’autres au cœur de l’Europe, ce n’est pas un hasard si vous avez choisi plusieurs implantations dans notre région », a souligné la maire d’Amiens, Brigitte Fouré.

A l’époque, « c’était une surprise de voir arriver ce centre logistique sur la commune de Boves. Mais ces nombreux a priori ont tous été abattus. Il ne faut pas oublier que c’est une source d’emplois dans un bassin d’emploi où le taux de chômage est relativement élevé. (…) C’est un point très positif que l’arrivée d’Amazon sur le secteur », a abondé Maryse Vandepitte, maire de Boves.

Des retombées au-delà de l’emploi

Selon l’édile, ce n’est pas seulement sur le front de l’emploi que peuvent se mesurer les bénéfices, mais aussi dans les finances de la commune : « L’implantation d’Amazon a permis de faire baisser le prix de la cantine dès le mois d’octobre 2019, et constitue, via la perception de la taxe foncière, une manne financière supplémentaire qui permet par exemple de soutenir un projet de construction d’une salle polyvalente », a-t-elle détaillé.

« Aujourd’hui je ne connais pas une région où nous ayons quelque chose qui ne se passe pas bien avec les élus locaux. Je comprends que parfois, quand on nous annonce dans des régions on ne soit pas toujours vu ou relayé comme positivement. Généralement, les doutes s’estompent assez rapidement », a assuré Ronan Bolé, président d’Amazon France logistique.