PLF 2021 : gros plan sur les crédits pour la Cohésion des Territoires

Finances

29/09/2020

Le ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault met de l’argent sur la table pour garantir l’accès aux services au public dans les territoires ruraux et maintenir la politique de la ville à flot. Revue de détails.

Du « sur-mesure, voire du cousu main » : la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les Collectivités territoriales Jacqueline Gourault reste fidèle à ses éléments de langage au moment de dévoiler les grandes lignes de son budget 2021.

En bonne place : les mesures en faveur du maintien des services au public. Les administrations sont appelées à se regrouper sous l’oriflamme de France Service afin de préserver leur ancrage territorial. Ce mouvement, issu du grand débat post-fronde des Gilets Jaunes, se traduit dans le projet de budget.

28 millions, soit 10 de plus qu’en 2020, sont prévus pour garantir le déploiement d’ici 2022 d’au moins un espace France Services par canton.« Y compris dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville », précise le document gouvernemental. « 321 nouvelles structures seront labellisées en octobre, ce qui portera le nombre à 854 », apprend-on aussi au passage.

Agenda rural

L’Etat consacrera également 20 millions sur deux ans pour accélérer le lancement d’un « acte II de l’agenda rural ». Un arsenal composé à l’origine de 181 mesures destinées aux territoires peu denses.

Autre mesure-phare : le plan Petites Villes de demain. Une batterie de mesures qui sera dévoilée le 1er octobre à Barentin (Seine-Maritime), nouveau fief du président de l’APVF, Christophe Bouillon (PS). Ce dispositif sera la déclinaison d’Action Cœur de ville dans le millier de petites villes de moins de 20 000 habitants.

Il sera principalement destiné à relancer l’activité commerciale et le logement au cœur de ses localités. Au total, 3 milliards de crédits puisés dans les lignes budgétaires structures para-étatiques (Agence nationale de Cohésion des Territoires, CEREMA, ANAH…) seront consacrés à ce plan sur 6 ans.

Hausse des moyens pour la politique de la ville

Après une légère décrue l’année dernière (501 millions d’euros), la hausse des crédits dévolus en 2021 à la politique de la ville devrait dissiper les inquiétudes des acteurs de terrain, qui craignaient un coup de rabot dans leurs moyens. Pour 2021, l’enveloppe s’élève à 515 millions d’euros, soit 46 millions de plus que l’année passée.

Selon le communiqué gouvernemental, cela « confirme la sanctuarisation des crédits d’intervention délégués sur le terrain dans les contrats de ville et l’amplification des actions sur les trois priorités fixées par la ministre déléguée à la Ville, Nadia Hai dont la ministre de tutelle est Jacqueline Gourault : l’emploi, l’éducation et le renouvellement urbain ».

S’agissant de l’emploi, 10 millions supplémentaires seront affectés pour le financement des postes d’adultes-relais, dispositif alliant médiation sociale et formation professionnelle soutenu par l’État à hauteur de 20 000 euros par an et par poste.

A signaler également : l’augmentation de 4 millions des crédits de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) et la poursuite du déploiement des cités de l’emploi.

Côté Education, le ministère privilégiera le déploiement des Cités éducatives (17 millions d’euros supplémentaires), dont le bilan est jugé positif.

Quant à la rénovation urbaine, le gouvernement rappelle sa participation de 1 milliard dans le doublement du financement du NPNRU. Les concours financiers mobilisés par l’ANRU en direction des maîtres d’ouvrages (collectivités, bailleurs…) représentent 10,3 milliards. Ces concours financiers vont permettre la réalisation de projets estimés à plus de 33,4 milliards tous financeurs confondus, estime le gouvernement, qui s’engage à valider 100% des projets d’ici à la mi-2021.

Territoires d’industrie

Par ailleurs, 400 millions vont être mobilisés en plus entre 2020 et 2022 en faveur des « Territoires d’industrie ».

Au chapitre numérique de cet inventaire à la Prévert, 240 millions supplémentaires sont prévus pour le très haut débit en 2021 et 2022 afin de financer les travaux de raccordement coûteux. Des crédits qui, selon le pouvoir, devraient permettre d’atteindre l’objectif de très haut débit pour tous d’ici 2022 et du 100% fibre pour 2025.250 millions issus du plan de relance seront parallèlement mobilisés afin de proposer « une solution d’accompagnement au numérique à tous les Français ».

Le soutien à la rénovation énergétique des bâtiments publics figure aussi en bonne place dans le projet de budget pour 2021. Selon ce document, 1 milliard sera mis à la disposition des préfets pour sélectionner les projets au plus près des besoins des territoires.