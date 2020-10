Police municipale

Le fichier de fourrière unique expérimenté à partir du 17 novembre

Publié le 20/10/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Mise en fourrière d'un véhicule. © Bertrand Holsnyder

Initialement prévu le 1er octobre puis le 26, le système d'information national des fourrières en automobiles, commun aux policiers municipaux et à la police et la gendarmerie nationale, sera expérimenté à partir du 17 novembre dans dix départements avant une généralisation à la fin 2021. Ce nouveau fichier doit permettre d’alléger la charge de travail des différents acteurs et d’assurer une meilleure gestion du parc de véhicules.

