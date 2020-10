Les métropoles régulent le marché des trottinettes en libre-service

Pour mieux encadrer le trafic urbain de trottinettes en libre-service, les collectivités sélectionnent un nombre restreint d’opérateurs sur la base de critères stricts. Elles leur imposent aussi le stationnement dans des espaces dédiés.

Paris, Lyon, Marseille, Grenoble… et bientôt Bordeaux et Annecy. Face à l’anarchie de l’utilisation des trottinettes électriques en libre-service et l’invasion de pléthore d’opérateurs ces deux dernières années, de plus en plus de métropoles mettent de l’ordre sur ce marché et font le tri.

Trottinettes : limite du nombre d’opérateurs

Après avoir mis en place des chartes de bonnes pratiques ou d’engagement plus ou moins respectées par les opérateurs de trottinettes, certaines métropoles ont monté d’un cran leurs exigences pour réguler le marché en passant des appels à projets fondés sur des critères ...