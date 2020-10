Pour elle, une mission n’est jamais impossible – Yamina Segeon, CNFPT

[Portrait] Yamina Segeon

Publié le 09/10/2020 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

De la lutte contre toutes les discriminations et pour l’inclusion Yamina Segeon a fait son métier, qu’elle exerce depuis deux ans au Centre national de la fonction publique territoriale.

Chiffres-clés Depuis 2018 : Cheffe de projets « discriminations, égalité femmes-hommes, handicap, prévention des violences sexuelles et sexistes » au CNFPT. Formatrice sur les risques psychosociaux (au Cesi) et le handicap (à l’EHESP).

2009-2018 : Conseillère « emploi, formation, insertion » et chargée de mission « diversité et handicap » au département du Gard.

2002-2005 : Professionnelle qualifiée auprès de la commission régionale pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (Lorraine).

2001-2002 : Master de psychologie des actions interculturelles, management interculturel (Nancy 2).

1992-2009 : Chargée de mission « politique de la ville », chargée de projet, puis directrice adjointe de la mission locale d’insertion du nord Mosellan.

« Les inégalités, ça me révolte ! » Yamina Segeon ne se paie pas de mots. Depuis trente ans, celle que ses collègues ont un jour surnommé « mission impossible », en raison de sa ténacité à résoudre les situations les plus complexes, accompagne des personnes fragilisées quelle qu’en soit la raison : chômage, discriminations, handicap…, pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Aujourd’hui cheffe de projets « discriminations, handicap, égalité professionnelle femmes-hommes et prévention des violences sexuelles et sexistes » au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), elle est reconnue comme « très pointue sur ces sujets », d’après Christine Carthery, directrice générale adjointe chargée des ressources humaines et du dialogue social du centre. Celle qui se dit une « femme de terrain » a en effet vite compris que son action « pour ceux qu’on ne défend pas » exigeait d’elle un professionnalisme sans faille, gage d’efficacité.