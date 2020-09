Présentation du schéma national de maintien de l’ordre

Sécurité

Publié le 29/09/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO non parus au JO

Une circulaire publiée le 28 septembre présente le schéma national de maintien de l’ordre devant permettre de gérer les infiltrations de casseurs au sein des manifestations.

Ce schéma doit constituer la référence pour l’exercice du maintien de l’ordre. Les préfets seront les garants de la mise en place des dispositions de ce Schéma dans les opérations de maintien de l’ordre. Ils devront veiller en particulier au développement de la communication avec les manifestants en amont et pendant les manifestations, et à la mise en œuvre des nouveaux principes tactiques dans les dispositifs opérationnels qu’ils auront arrêtés.

D’ici 2022, près de 100 millions d’euros supplémentaires auront été investis en matériels et véhicules ; 150 postes seront créés dans les escadrons de gendarmerie mobile ; 100 nouveaux postes seront créés dans les compagnies républicaines de sécurité et les compagnies d’intervention de la Préfecture de Police.

Certaines dispositions de ce plan sont d’application immédiate : le rappel de l’obligation du port du RIO (l’identifiant individuel de l’agent), l’interdiction du port de la cagoule, la clarification des responsabilités dans les opérations de maintien de l’ordre, l’apport du renseignement à la préparation des manifestations et dans le cadre du suivi des mouvances les plus radicalisées, etc.