Quels remèdes à la pénibilité pour les agents de la catégorie C ?

Santé au travail

Publié le 07/10/2020 • Par Solange de Fréminville • dans : France

Mal de dos, douleurs articulaires… Nombreux sont les agents de la catégorie C à pâtir des contraintes physiques et psychosociales de leur métier. Améliorer les conditions de travail et anticiper les mobilités apparaît primordial.

Chiffres-clés 75 % des effectifs de la fonction publique territoriale appartiennent à la catégorie C. La filière technique regroupe, à elle seule, 45 % des agents qui relèvent à 90 % de la catégorie C (source : rapport annuel de la fonction publique 2019).

Accidents du travail et maladies professionnelles touchent « particulièrement les agents de la catégorie C, qui demeurent les plus exposés aux activités manuelles à forte contrainte : port de charge lourde, répétition des tâches… » souligne le Fonds national de prévention (FNP) de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Il alerte : la filière sociale et médicosociale et la filière technique sont « les plus concernées par les accidents de service » avec, en moyenne, pour 2018, des arrêts de travail qui durent 71,8 jours pour la première, soit une période bien plus longue que celle obtenue pour l’ensemble des agents, qui s’établit à 43,8 jours.

Un constat confirmé par le baromètre annuel 2019 de l’Association des DRH des grandes collectivités territoriales, réalisé en partenariat avec Havasu : le taux d’absentéisme moyen pour raisons de santé atteint 10 % en 2018 chez les agents de la catégorie C, soit 2 à 2,5 fois plus que pour ceux des catégories B et A. Selon cette étude, la filière technique dépasse légèrement ce taux, à 10,2 %, juste devant les agents du médicosocial et du social, à 9 %.

Restauration, entretien, logistique… en première ligne

Ces moyennes cachent des disparités d’un service à l’autre, et encore plus d’un métier à un autre. En première ligne se trouvent les services à la personne (petite enfance et personnes âgées), la restauration collective, l’entretien, les espaces verts, la collecte et le tri des déchets ou encore la logistique. Maux de dos, tendinites et autres atteintes ...