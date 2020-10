Habilité par la loi Elan, le Gouvernement a rationalisé, par ordonnance, la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme et a profondément modifié les conditions de sa mise en œuvre à partir de 2021.

Par Jean-Philippe Strebler, maître de conférences, associé à l’université de Strasbourg, directeur du PETR Sélestat Alsace centrale

Le droit de la planification de l’urbanisme repose sur un système complexe de relations hiérarchiques imposant aux documents d’urbanisme d’être « compatibles » avec des normes juridiques « supérieures », voire avec des obligations de compatibilité exprimées dans des lois spécifiques et non codifiées ou avec des obligations de « prise en compte ». De par la loi Elan (1), le Gouvernement a obtenu du Parlement d’être habilité à limiter et simplifier ...