Toute une région au secours des races et variétés anciennes locales

Biodiversité

Publié le 09/10/2020 • Par Isabelle Verbaere • dans : Innovations et Territoires, Régions

Nombre de variétés anciennes ont été victimes de l’industrialisation de l’agriculture parce qu’elles n’étaient pas assez productives ou adaptées à la mécanisation. Les collectivités soutiennent les éleveurs, les arboriculteurs, les pépiniéristes, les maraîchers qui choisissent de développer ces races et espèces locales. Elles peuvent proposer du foncier pour installer un verger conservatoire ou des espaces naturels à pâturer aux éleveurs, relancer le maraîchage…

Chiffres-clés Producteurs : Patrimoine légumier et céréalier des Hauts-de-France : 100 producteurs sur 250 hectares ;

des Hauts-de-France : 100 producteurs sur 250 hectares ; patrimoine fruitier : 50 arboriculteurs, 6 pépiniéristes sur 230 hectares ;

: 50 arboriculteurs, 6 pépiniéristes sur 230 hectares ; patrimoine animal : 600 éleveurs.

[Syndicat mixte Espaces naturels régionaux des Hauts-de-France, 5 entités, 6 millions d’hab.] Sept cents. C’est le nombre de bouteilles de jus de pomme bio produites en 2019 par la commune du Quesnoy (4 900 hab.). Et pas n’importe quelle pomme. Belle fleur double, Argilière, Lanscailler, Colapuis : des variétés anciennes, spécifiques des terres de l’Avesnois-Thiérache et cultivées sur plus de 5 hectares, avec 268 autres dans le verger de la ville. Ce territoire fut, jusque dans les années 1960, le principal producteur de pommes de France.

Les 312 pommiers sont issus de greffons sélectionnés par le CRRG , un service d’Espaces naturels régionaux. Ce syndicat mixte, piloté par des élus des Hauts-de-France et des trois parcs naturels régionaux, est une structure d’ingénierie dédiée à l’aménagement du territoire, au développement local et à l’environnement. La valorisation du patrimoine fruitier, légumier et animal de la région est l’une de ses principales missions. Elle est assurée par le CRRG. « Il ne s’agit pas de mettre ce patrimoine sous cloche mais de le faire vivre par le biais des filières économiques locales, avec des éleveurs, des maraîchers, des arboriculteurs, souligne Michel Marchyllie, son directeur. Nous travaillons avec les collectivités qui ont chacune sur leur territoire des variétés ou des races spécifiques qu’elles sont à même de développer, grâce à leurs politiques publiques. »

La chicorée à tête d’anguille

Le CRRG a rassemblé, depuis trente ans,

