L’agglomération de Redon expérimente l’urbanisme favorable à la santé

Cadre de vie

Publié le 06/10/2020 • Par Isabelle Jarjaille • dans : Innovations et Territoires, Régions

Dans le cadre de son projet de renouvellement urbain, l’interco a mis sur pied une opération originale qui tient compte de la santé en s’appuyant sur les données.

Chiffres-clés Coût : 40 000 €, financés par l’ARS de Bretagne (20 000 €), l’ARS des Pays de la Loire (10 000 €) et Redon agglomération (10 000 €).

[Redon agglomération, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique, 31 communes, 68 000 hab.] « Nous visons le renouvellement urbain des quartiers portuaires de Redon et Saint-Nicolas-de-Redon avec le projet « Confluences 2030 », résume Catherine Girard, cheffe de projet. Dès le départ, nous nous sommes demandé comment intégrer les enjeux de santé dans ce projet d’urbanisme. » Finalement, les collectivités porteuses du projet – Redon agglo et les communes de Redon (9 000 hab.) et Saint-Nicolas-de-Redon (3 200 hab.) – ont décidé d’expérimenter l’ UFS . Et ce, dans le cadre du CLS signé par l’agglo avec les ARS Bretagne et Pays de la Loire (l’agglo de Redon ayant la particularité d’être à cheval sur deux régions).

La contractualisation s’est traduite par la prise en charge d’un poste de chargée de mission « urbanisme favorable à la santé », du mois d’avril 2019 au mois de février 2020, dans le cadre de l’action n° 7 du contrat local de santé : « Mener une réflexion pour systématiser l’introduction des problèmes de santé dans les politiques publiques et le lien entre environnement et santé. » « Il s’agissait d’abord d’un travail d’observation des usages et de création d’une base de données. A l’échelle d’un projet comme « Confluences », il convient de voir comment nous pouvons tirer au maximum le projet urbain vers la prise en compte de la santé des habitants », explique Nina Lemaire, chargée de mission « urbanisme favorable à la santé » (lire ci-dessous) : inclure l’environnement du site (industriel, naturel, chimique), et réfléchir aux usages de l’espace public.

Cartographies

Nina Lemaire a cartographié les axes routiers pour créer des cartes du bruit, ou agrégé des données disparates pour élaborer une carte d

[60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier